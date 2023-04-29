0min

حريق في مستودع نفط في سيفاستوبول بعد هجوم بطائرة مسيرة في القرم

حريق في مستودع نفط في سيفاستوبول بعد هجوم بطائرة مسيرة في القرم

إندلع حريق كبير السبت في مستودع نفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، بعد هجوم بطائرة مسيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.



وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازوجاييف على تلغرام: "إندلاع حريق في مستودع نفط في خليج كازاتشيا. ووفقًا لمعلومات أولية، نتج عن هجوم بطائرة مسيرة"، مؤكدًا "عدم وجود إصابات".