وزير خارجية بابوا: بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة

وزير خارجية بابوا: بايدن سيلتقي 18 من قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة

أعلن وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة السبت أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي 18 زعيمًا من قادة منطقة جنوب المحيط الهادىء خلال زيارته للأرخبيل في أيار المقبل في إشارة إلى حملة متجددة لجذب حلفاء في المنطقة.



وقال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو إن بايدن يخطط للقاء أعضاء كتلة منتدى جزر المحيط الهادىء في العاصمة بينما تحاول الولايات المتحدة تكثيف حملتها الدبلوماسية لجذب حلفاء في المنطقة.



وبين القادة المدعوين رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلندا.



ومن المقرر أن يصل بايدن في 22 أيار إلى بابوا غينيا الجديدة حيث سيكون أول رئيس أميركي في منصبه يزور الأرخبيل منذ قرن على الأقل.



ومن المقرر أيضًا أن يحضر رئيس الولايات المتحدة قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان وقمة في سيدني في أستراليا مع تحالف غير رسمي يسمى "كواد" الذي تشكله الولايات المتحدة مع اليابان وأستراليا والهند.