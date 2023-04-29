بعد وعكته الصحية... إردوغان يظهر شخصيًا في إسطنبول

بعد وعكته الصحية... إردوغان يظهر شخصيًا في إسطنبول

ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى بعد وعكته الصحية شخصيًا السبت في إسطنبول، وفق صور بثتها محطات التلفزيون.



وتحدث إردوغان البالغ 69 عامًا والذي أصيب بفيروس معوي وفقًا لمحيطه على مدى أربعة أيام عبر الفيديو، ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الإنتخابات الرئاسية في 14 أيار.

