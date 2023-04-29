أوكرانيا تسلم السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين قيودًا تجارية مرتبطة بالحبوب

أوكرانيا تسلم السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين قيودًا تجارية مرتبطة بالحبوب

أعلنت أوكرانيا السبت أنها سلمت السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين فيها القيود التجارية "غير المقبولة" التي تفرضها البلاد، وهي أحد حلفائها الرئيسيين في مواجهة الغزو الروسي، على المنتجات الزراعية الأوكرانية.



وقال الناطق بإسم وزارة الخارجية في كييف أوليغ نيكولنكو إن "مذكرة بشأن الوضع غير المقبول المرتبط بالقيود التجارية المفروضة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا أرسلت إلى السفارة البولندية وكذلك إلى ممثل الإتحاد الأوروبي في أوكرانيا."