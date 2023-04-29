بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو

بولندا تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو

صادرت بولندا السبت مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، حسبما أفادت وزارة الخارجية البولندية.



وقال المتحدث بإسم الوزارة لوكاس جاسينا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن "هذا المبنى سيكون من الآن فصاعدًا ملكًا لبلدية وارسو".

















