السلطات المعينة من موسكو: قصف مدفعي مكثف" يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا

السلطات المعينة من موسكو: قصف مدفعي مكثف" يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا

استُهدفت مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا "بقصف مدفعي مكثف" من جانب القوات الأوكرانية السبت ما أدى إلى حرمانها من الكهرباء، على ما أكدت السلطات المعنية من روسيا.



وقالت الإدارة العسكرية والمدنية المعينة من روسيا في هذه المدينة التي كان يسكنها 45 ألف نسمة قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط 2022، في بيان على تلغرام "بسبب نيران المدفعية المكثفة اليوم (...) حرمت نوفا كاخوفكا من الكهرباء".



وأضاف البيان أن أعمال التصليح لإعادة الكهرباء ستبدأ بمجرد توقف نيران المدفعية، ذاكرا "الأضرار" التي لحقت بمحطة الكهرباء التابعة للبلدية.



وسقطت نوفا كاخوفكا في يد القوات الروسية في اليوم الأول من هجومها على أوكرانيا في 24 شباط 2022.



وهي تضم سد كاخوفكا الكهرمائي، وهو هدف استراتيجي تمت السيطرة عليه في الساعات الأولى من هجوم موسكو.