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السعودية تجلي مجموعة أولى من الإيرانيين من السودان إلى جدّة
أخبار دولية
2023-04-29 | 11:23
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السعودية تجلي مجموعة أولى من الإيرانيين من السودان إلى جدّة
السعودية تجلي مجموعة أولى من الإيرانيين من السودان إلى جدّة
وصل السبت 65 إيرانيًا بين نحو 1900 شخص تمّ إجلاؤهم من السودان الذي يشهد معارك منذ أسبوعين، على متن سفينة سعودية إلى مدينة جدّة، وهم أوّل مجموعة إيرانيين تنقلهم المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء.
ونظّمت الرياض عمليات إجلاء عدة من السودان شملت حتى الآن نحو خمسة آلاف شخص هم سعوديون ومواطنون من أكثر من 96 جنسية، بحسب وزارة الخارجية السعودية.
ويأتي إجلاء الإيرانيين في خضم التقارب بين الرياض وطهران منذ إعلان أبرز قوّتَين إقليميَّتين التوصل إلى اتفاق لاستئناف علاقاتهما في 10 آذار، بعد قطيعة استمرّت سبع سنوات.
وكان في استقبال الإيرانيين في جدّة، أربعة دبلوماسيين إيرانيين، علمًا أن البعثات الدبلوماسية لم تفتح رسميًا بعد.
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