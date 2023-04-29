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الرئيس الإيراني ينتقد وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

أخبار دولية
2023-04-29 | 11:26
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الرئيس الإيراني ينتقد وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
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الرئيس الإيراني ينتقد وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

الرئيس الإيراني ينتقد وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

انتقد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي السبت وجود القوات الاميركية في الشرق الأوسط، وذلك خلال استضافته نظيره العراقي في طهران لإجراء محادثات.

وقال رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد "المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار والوجود الأميركي فيها يضر بالمنطقة واستقرارها".

وأكد رئيسي أن "علاقاتنا مع العراق مبنية على مصالحنا المشتركة" مشيرا أن "الاميركيين يفكرون بمصالحهم وليس بمصالح دول المنطقة". وشدد رئيسي على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخصوصا المجال الأمني. وتابع "تتواصل العلاقات بين البلدين في مجال البنية التحتية والمياه والكهرباء والغاز والطاقة". ولفت الى أنه تم التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين، مؤكدا أن "أمن العراق وحدوده مهم جدا لنا".

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