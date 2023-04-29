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تظاهرة جديدة ضدّ مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

أخبار دولية
2023-04-29 | 17:42
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تظاهرة جديدة ضدّ مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل
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تظاهرة جديدة ضدّ مشروع إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

تظاهرة جديدة في إسرائيل..

شهدت تل ابيب مساء السبت تظاهرة جديدة احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فيما يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية، قبل أيام من معاودة الكنيست عمله.
 
وحمل المتظاهرون أعلاما إسرائيلية ولافتات من بينها لافتة كتب عليها "التاريخ ينظر إليكم".
     
ولم يتم الإعلان على الفور عن عدد المشاركين في التظاهرة.
     
ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتانياهو والذي يعتبره منتقدوه مناهضا للديموقراطية. 
     
ومن المقرر أن يعاود الكنيست عمله الإثنين بعد عطلة. وسعى مناصرو ومعارضو الإصلاحات إلى تشديد الضغط على السياسيين.
 
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين، في حين يقول منتقدوه إنه يعرّض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر.
     
وكان مهندس مشروع الإصلاح وزير العدل ياريف لافين تحدث أمام آلاف من المتظاهرين الداعمين للإصلاحات في القدس الخميس.
 
وشارك وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموطريتش في التظاهرة المؤيدة للإصلاحات متعهدا أن الحكومة "لن تتخلى" عنها.
 
وكان نتانياهو أعلن  في 27 آذار "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة  للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام.
 
وبدأت مفاوضات بين الاحزاب برعاية الرئيس اسحق هرتسوغ هذا الشهر من أجل التوصل إلى تسوية. ولكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتانياهو ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.

أخبار دولية

تظاهرة

إصلاح النظام القضائي

إسرائيل

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