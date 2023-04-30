مقتل شخصين في قصف أوكراني طاول قرية روسية

قتل شخصان عندما أصاب صاروخ أوكراني قرية روسية تقع بالقرب من حدود البلدين، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي للمنطقة الروسية الأحد.وسقطت الصواريخ في قرية سوزيمكا إلى الشرق من الحدود بين البلدين، بحسب ألكسندر بوغوماز، حاكم إقليم بريانسك.وقال بوغوماز في تصريح على تلغرام "نتيجة للقصف الذي شنه القوميون الأوكرانيون، للأسف، قتل مدنيان".وأضاف "بحسب معطيات أولية، دُمر مبنى سكني بالكامل إضافة إلى منزلين آخرين بشكل جزئي".ويأتي ذلك في أعقاب استئناف روسيا هجماتها الصاروخية الثقيلة على مدن أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا بينهم طفل رضيع.واندلع حريق كبير السبت في مستودع للنفط في شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية بعد هجوم بطائرات مسيرة، غداة إعلان كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها".وأفاد مسؤولون نصبتهم موسكو في شرق أوكرانيا عن حصول قصف أوكراني أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم فتاة تبلغ ثماني سنوات في مدينة دونيتسك.