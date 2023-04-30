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إجتماع في الأردن غدًا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا

أخبار دولية
2023-04-30 | 03:17
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إجتماع في الأردن غدًا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا
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إجتماع في الأردن غدًا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا

إجتماع في الأردن غدًا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا

يستضيف الأردن غدًا الإثنين إجتماعًا لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي أن الإجتماع يأتي إستكمالًا للإجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة في ١٤ نيسان ٢٠٢٣، وللبناء على الإتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

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