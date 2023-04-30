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عشرات آلاف الأشخاص يحتشدون في وسط بودابست لحضور قداس البابا
أخبار دولية
2023-04-30 | 04:28
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عشرات آلاف الأشخاص يحتشدون في وسط بودابست لحضور قداس البابا
عشرات آلاف الأشخاص يحتشدون في وسط بودابست لحضور قداس البابا
تجمع عشرات آلاف الأشخاص في الساحة المركزية في بودابست الأحد لحضور القداس الذي يقيمه البابا في اليوم الثالث والأخير من زيارته للمجر والتي هيمنت عليها الحرب في أوكرانيا المجاورة.
ويترأس البابا البالغ 86 عامًا القداس الساعة 9:30 (07:30 ت غ ) في ساحة كوسوث لايوس خلف البرلمان الواقع على ضفاف نهر الدانوب.
وحضر 80 ألف شخص، بحسب السلطات المحلية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأشار الطالب الجامعي ليفينتي كيس (21 عامًا) إلى أن "مشاهدة البابا من مسافة قريبة أمر إستثنائي".
وبعد مرور البابا بعربته، قال فيرينتس توث (43 عامًا) لوكالة فرانس برس: "تغمرني مشاعر الفرح. إنه مهم جدًا في حياتي".
وستكون آخر كلمة يلقيها البابا عند الساعة 16:00 (14:00 ت غ) في جامعة كاثوليكية خاصة في بودابست أمام أكاديمين وموظفين في قطاع الثقافة.
وسيعود إلى روما مساء وسيعقد مؤتمره الصحافي التقليدي على متن الطائرة أمام الصحافيين الذين يرافقونه.
أخبار دولية
بودابست
البابا
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