11 قتيلا في تسرب للغاز في منطقة صناعية في الهند

قتل 11 شخصا بعد تسرب للغاز في الهند، حسبما أعلن مسؤول الأحد في حادثة صناعية جديدة في البلاد.ووقع التسرب في منطقة جياسبورا وهي منطقة صناعية في لوديانا بولاية البنجاب الشمالية.وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن السلطات بحاجة لتحديد نوع الغاز الذي تسرب أو سبب التسريب.وقال لوكالة فرانس برس بعد الحادث "قتل 11 شخصا وهناك أربعة في المستشفى. عملية الانقاذ تتواصل".وتعد تسربات الغاز الصناعي أمرا شائعا في الهند. ويلقى بالعادة اللوم على معايير السلامة السيئة.وفي آب الماضي، نُقلت 112 امرأة هندية على الأقل إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع للألبسة في جنوب البلاد.ووقعت حادثة مماثلة في حزيران، في نفس المنطقة حيث فقدت 200 امرأة وعيها بعد تسرب غاز، بحسب قناة "إن دي تي في".وفي عام 2020 ، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وتم نقل المئات إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع كيماويات في فيساكاباتنام، وهي مدينة ساحلية صناعية في الولاية نفسها.وفي 1984، تسرب 40 طنا من الغاز من مصنع لمبيدات الحشرات في بوبال (وسط) ما أسفر عن مقتل 3500 شخص غالبيتهم من المقيمين في مدن صفيح في محيط المنشأة، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في التاريخ.