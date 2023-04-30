رئيسي سيزور سوريا الأربعاء

يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دمشق الأربعاء تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد في زيارة "بالغة الأهمية" تستمر يومين، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري أن "زيارة الدكتور رئيسي إلى دمشق الأربعاء زيارة بالغة الأهمية نظرا للتغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة".