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وصول أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر جوًا إلى السودان في ظل تواصل المعارك

وصول أول شحنة مساعدات من الصليب الأحمر جوًا إلى السودان في ظل تواصل المعارك

وصلت الأحد إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوًا، ضمن عمليات الطوارىء التي ينفذها منذ اندلاع المعارك في السودان، على ما أفاد مسؤولون في مؤتمر صحافي إفتراضي.



وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمان تزن ثمانية أطنان وضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال.