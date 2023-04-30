أربعة قتلى الحصيلة الجديدة لقصف أوكراني على قرية حدودية في روسيا

أعلن حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا الأحد إرتفاع عدد القتلى في غارة جوية أوكرانية طالت ليلًا قرية سوزيمكا الروسية الحدودية إلى أربعة.وقال ألكسندر بوغوماز الحاكم المحلي على تطبيق تلغرام: "عثر على مدنيين آخرين وتم انتشالهما من تحت الأنقاض. ولسوء الحظ، ماتا". وكان قد أعلن في وقت سابق الأحد عن مقتل شخصين آخرين.