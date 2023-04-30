النواب الإيرانيون يسحبون الثقة من وزير الصناعة على خلفية ارتفاع الأسعار

النواب الإيرانيون يسحبون الثقة من وزير الصناعة على خلفية ارتفاع الأسعار

صوّت مجلس الشورى الإيراني الأحد على سحب الثقة من وزير الصناعة والتعدين والتجارة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وسط ارتفاع الأسعار بينما يرزح اقتصاد البلاد تحت ضغط العقوبات.



وفشل رضا فاطمي أمين في الحصول على دعم كاف في تصويت على الثقة.



وصوت 162 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل صوتوا 102 ضد ذلك، من أصل 272 نائبا حضروا جلسة البرلمان التي شارك فيها رئيسي للدفاع عن وزيره.



وهي المرة الثانية يواجه فيها فاطمي أمين تصويتا أمام البرلمان على خلفية القضايا ذاتها. وهو نال غالبية 182 صوتا في تشرين الثاني أتاحت له البقاء في منصبه.



ويعدّ ارتفاع أسعار السيارات المحلية الصنع بعد التراجع الحاد في الواردات الأجنبية بسبب العقوبات، أحد العوامل الرئيسية لعقد جلسة سحب الثقة.