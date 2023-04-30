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بعد توقفها عن الإجلاء الجوي في السودان... بريطانيا تتعهد تقديم "دعم مستمر" لرعاياها
أخبار دولية
2023-04-30 | 10:42
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بعد توقفها عن الإجلاء الجوي في السودان... بريطانيا تتعهد تقديم "دعم مستمر" لرعاياها
تعهدت لندن تقديم "دعم مستمر" للبريطانيين الذين ما زالوا في السودان، بعد توقفها عن الإجلاء الجوي الذي أصبح بحسب الحكومة محفوفا بالمخاطر مع استمرار القتال.
وقال وزير النقل مارك هاربر لشبكة سكاي نيوز: "قمنا بإجلاء 1888 مواطنا بريطانيًا وأقاربهم، وهو دليل على جهود الإجلاء الناجحة للغاية وسنواصل تقديم دعم مستمر" لمن لا يزالون في السودان.
وأوضح هاربر أن الإجلاء الذي قمنا به هو ال
ورأى هاربر أن استهداف هجوم طائرة تركية ما يدل على أن الإجلاء لم يخل من المخاطر، وبالتالي لا يمكننا الاستمرار إلى أجل غير مسمى.
وأقلعت آخر طائرة عسكرية بريطانية مساء السبت من قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال الخرطوم، منهية بذلك مهمة بدأت الثلاثاء لإجلاء البريطانيين العالقين وسط القتال.
أخبار دولية
السودان
بريطانيا
إجلاء
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