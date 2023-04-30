قتلى في هجوم مسلح في غواياكيل في الإكوادور

قُتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح في مدينة غواياكيل الساحلية، العاصمة الاقتصادية للإكوادور، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.



وأبلغت الشرطة صحافيين عبر تطبيق واتساب أن هذا الهجوم الذي وقع قرابة منتصف ليل السبت أسفر عن "عشرة قتلى وجريح واحد".