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أربعة قتلى في تصادم طائرتين خفيفتين في إسبانيا
أخبار دولية
2023-04-30 | 12:19
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أربعة قتلى في تصادم طائرتين خفيفتين في إسبانيا
أربعة قتلى في تصادم طائرتين خفيفتين في إسبانيا
أعلنت السلطات الإسبانية الأحد عن تصادم طائرتين خفيفتين قرب مطار في شمال شرق البلد ما أسفر عن مقتل أربعة ركاب.
وقالت حكومة إقليم كاتالونيا إن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار مويا شمال مدينة برشلونة، بعدما تلقوا إخطارا من شخص شاهد سقوطها. وأضافت "بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة الخفيفة".
وبعد ساعات، عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان.
وتعتقد السلطات التي فتحت تحقيقا أن الطائرتين تصادمتا في الجو.
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