الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعلنان تمديد الهدنة

أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمديد الهدنة التي تنتهي منتصف الليلة لمدة ثلاثة أيام، رغم خرقها باستمرار منذ بدئها.



وقال الجيش في بيان إنه بناء على المساعي السعودية والأميركية وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة، مؤكدا جاهزيته التامة للتعامل مع أي خروقات.



وأعلنت قوات الدعم السريع من جهتها تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة استجابة لنداءات دولية واقليمية ومحلية.