ماكرون يكرّر لزيلينسكي التزامه تقديم "كل المساعدة الضرورية"

كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزامه تقديم "كل المساعدة الضرورية الى أوكرانيا لتستعيد سيادتها ووحدة أراضيها"، وفق ما أفاد الإليزيه.



ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه خلال هذه المشاورات الهاتفية، تحدث ماكرون عن التنسيق الأوروبي على صعيد المساعدة العسكرية بهدف التمكن من تلبية حاجات أوكرانيا على المدى البعيد.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين تطرقا أيضا الى الاستحقاقات الدولية المقبلة، وسبل إمكان مساهمتها في تصليب الدعم الدولي لأوكرانيا وتأكيد انتمائها الأوروبي وتعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا.



وكانت كييف أعلنت أنها تعد لهجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة السيطرة على المناطق التي احتلتها روسيا.



وقد يبدأ هذا الهجوم في الأسابيع المقبلة بفضل وصول معدات عسكرية غربية، علما بأن الجبهة حافظت على هدوئها النسبي خلال أشهر الشتاء.