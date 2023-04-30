اردوغان يعلن تحييد "الزعيم المفترض" لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

اردوغان يعلن تحييد "الزعيم المفترض" لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد أن "الزعيم المفترض" لتنظيم الدولة الإسلامية تم "تحييده" في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.



وقال اردوغان خلال مقابلة متلفزة "تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".

