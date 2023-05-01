مقتل 18 شخصا في تدهور حافلة سياح في المكسيك

لقي 18 سائحا مكسيكيا على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون عندما تدهورت حافلتهم في واد في ولاية ناياريت الواقعة غرب المكسيك، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس الأحد.



وأوضح بيدرو نونيز المسؤول في الحماية المدنية أن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحا من غوادالاخارا في ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطىء منطقة غوايابيتوس في ناياريت عندما انحرفت عن الطريق وتدهورت في أحد الوديان.



وكشف نونيز أن جميع الركاب هم من المكسيكيين.



ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث الذي وقع مساء السبت.