جيبوتي تشن حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

جيبوتي تشن حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت حكومة جيبوتي الأحد شن حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أفاد التلفزيون الحكومي عن إعتقال نحو ثلاثة آلاف مهاجر تمهيدًا لترحيلهم.



وباتت الدولة الإستراتيجية في القرن الإفريقي "مشبعة" بالمهاجرين الذين يتدفقون من الدول المجاورة، على حد وصف وزير الداخلية سعيد نوح حسن الذي أعلن أن نحو 220 ألف مهاجر وصلوا "بشكل غير قانوني" عام 2022 وحده.



وتقع جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة على طريق هجرة محفوف بالمخاطر يلجأ إليه أشخاص من دول إفريقية في الغالب هربًا من النزاعات أو الكوارث المناخية أو للبحث عن حياة أفضل.



وقال حسن في خطاب متلفز إن جيبوتي قررت إتخاذ إجراءات لحماية "رفاهية سكانها وسلامتهم" والسيطرة على تدفق المهاجرين إلى البلاد.



وكشف أن قوات الأمن إضطرت الأحد لتنفيذ عملية طارئة لمكافحة الجريمة وتهريب البضائع غير المشروعة.