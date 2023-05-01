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مقتل شخص في ضربات روسية تستهدف منطقة خيرسون الأوكرانية

أخبار دولية
2023-05-01 | 02:34
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مقتل شخص في ضربات روسية تستهدف منطقة خيرسون الأوكرانية
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مقتل شخص في ضربات روسية تستهدف منطقة خيرسون الأوكرانية

مقتل شخص في ضربات روسية تستهدف منطقة خيرسون الأوكرانية

قتل شخص وأصيب ثلاثة على الأقل جراء ضربات روسية إستهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي الإثنين.
      
وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر بروكودين: "على مدى اليوم الماضي، نفذ العدو 39 عملية قصف مدفعي وأطلق 163 قذيفة من المدفعية الثقيلة، صواريخ الغراد، الطائرات المسيرة والطيران".
      
وأشار إلى أن "العدو قصف مدينة خيرسون ثماني مرات"، موضحًا أن "العدوان الروسي أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل".
      
ولا تزال روسيا تسيطر على أجزاء من منطقة خيرسون على رغم إنسحابها من عاصمتها في تشرين الثاني.

أخبار دولية

ضربات روسية

خيرسون

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