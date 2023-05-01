غالبية ساحقة أيدت الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان

أيدت غالبية ساحقة من المقترعين الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان الذي سيتيح خصوصا لشوكت ميرزيوييف البقاء على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية الإثنين.



وأوضحت اللجنة أن 90,21 بالمئة من المقترعين أيدوا التعديل الدستوري، في نتيجة كانت متوقعة الى حد كبير في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، والتي شهدت العام الماضي قمع تظاهرات بشكل دموي رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.