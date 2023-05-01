الصفدي بحث ومقداد قضايا ثنائية قبيل إنطلاق ‫إجتماع عمان

الصفدي بحث ومقداد قضايا ثنائية قبيل إنطلاق ‫إجتماع عمان

عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد إجتماعًا قبيل إنطلاق أعمال ‫إجتماع عمان التشاوري‬ الذي تستضيفه المملكة اليوم، ويشارك فيه وزراء خارجية السعودية‬ وسوريا‬ والعراق‬ ومصر‬.



واستعرض الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بناءً على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى، كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية كأمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والمياه، واللاجئين.