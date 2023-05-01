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مصرف جي بي مورغان سيستحوذ على فيرست ريبابليك

أخبار دولية
2023-05-01 | 04:21
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مصرف جي بي مورغان سيستحوذ على فيرست ريبابليك
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مصرف جي بي مورغان سيستحوذ على فيرست ريبابليك

وضعت السلطات المالية الأميركية يدها على مصرف فيرست ريبابليك ومقره كاليفورنيا، وسيستحوذ عليه مصرف جي بي مورغان، على ما أعلنت الهيئة الناظمة الحكومية للقطاع الإثنين عقب فشل مساعي إنقاذ  البنك المتعثر.
   
وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية في بيان: "لحماية المودعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورغان تشيس وناشونال اسوسييشن وكولومبوس وأوهايو لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك".

أخبار دولية

مصرف

جي بي مورغان

فيرست ريبابليك

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