مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية

قتل فلسطيني الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة لمخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، فيما قال الجيش إنه "حدّد إصابات" خلال "عملية استباقية" في المنطقة.



وأكدت الوزارة "استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاما) برصاصة مباشرة في الرأس"، فيما أصيب ستة مواطنين بجروح، "إصابة ثلاثة منهم خطيرة".



وقال محافظ مدينة أريحا جهاد أبو العسل لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي حاصر المخيم و"أطلق الرصاص باتجاه المواطنين".



ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "نفّذ عمليات استباقية في مناطق يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ووادي الأردن".



وحول ما حدث في مخيم عقبة جبر، قال الجيش: "أطلق مسلحون مشتبه بهم النار في اتجاه الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية، وتمّ تحديد إصابات"، مشيرا الى عثوره على "سلاح استخدمه المشتبه بهم في إطلاق النار على الجنود تمّت مصادرته".



وأكد اعتقال "ثلاثة مشتبه بهم في مخيم عقبة جبر ووادي طمون".



كما أفاد باعتقال 20 "مشتبه بهم ومطلوبين" في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، ومصادرة مسدس عثر عليه في مخيم عين شمس قرب طولكرم (شمال) وبندقية (إم 16) ومخازن ذخيرة وغيرها من الأسلحة في بيت لحم (جنوب).