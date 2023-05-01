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رئيس الفيليبين يؤكد أن بلاده لن تكون "نقطة انطلاق" لعمل عسكري
أخبار دولية
2023-05-01 | 05:12
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رئيس الفيليبين يؤكد أن بلاده لن تكون "نقطة انطلاق" لعمل عسكري
أكد رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس أن حكومته لن تسمح بأن تصبح بلاده "نقطة انطلاق" لعمل عسكري، وذلك في تصريحات سبقت لقاءه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن الإثنين.
وأتاحت مانيلا لواشنطن مؤخرا استخدام قواعد عسكرية إضافية في وقت يسعى الحليفان لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة ومطالباتها بالسيادة على مياه متنازع عليها وجزر.
وقال ماركوس للصحافيين الأحد على متن الطائرة إلى واشنطن: "لن نشجع أي عمل استفزازي من جانب أي دولة، من شأنه توريط الفيليبين".
أضاف: "لن نسمح باستخدام الفيليبين كنقطة انطلاق لأي عمل عسكري من أي نوع".
وتأتي زيارة ماركوس بعدما دعت الولايات المتحدة الصين إلى وقف "سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، على خلفية اقتراب سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين الأحد الفائت من سفينة دورية فيليبينية ما كاد أن يتسبب في تصادمهما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر السبت: "ندعو بكين إلى الكف عن سلوكياتها الاستفزازية وغير الآمنة"، مشيرا الى أن أي هجوم على القوات المسلحة الفيليبينية من شأنه أن يؤدي إلى رد أميركي. وترتبط مانيلا وواشنطن بمعادة دفاع متبادلة تعود لعام 1951.
قالت الفيليبين إن الحادثة التي وقعت في 23 نيسان "كادت أن تتسبب بتصادم ... يمكن أن يوقع خسائر بشرية في الجانبين" بحسب بيان للقصر الرئاسي. واضاف البيان: "هذا بالضبط ما نريد تجنبه".
وحض رئيس الفيليبين الصين على الالتزام باتفاق أبرمه مع الرئيس شي جينبينغ في وقت سابق هذا العام في بكين لإقامة "آلية تواصل مباشرة" حول مواضيع تتعلق بمطالبات سيادية متداخلة في بحر الصين الجنوبي.
وشكلت مانيلا فريقها بعكس بكين، بحسب ماركوس.
وتؤكد بكين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، متجاهلة حكما دوليا بأن ذلك ليس له سند قانوني.
وقال ماركوس إنه لن يسمح للصين بتجاهل حقوق الفيليبين في مياه البحر، ويعكس تقربه من الولايات المتحدة سعيه لتعزيز العلاقات الدفاعية بينهما.
والشهر الماضي، أتاحت الفيليبين للولايات المتحدة استخدام أربع قواعد عسكرية إضافية، من بينها قاعدة بحرية قريبة من جزر سبراتلي المتنازع عليها واثنتان قريبتان من تايوان.
أخبار دولية
الفيليبين
فرديناند ماركوس
عمل عسكري
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