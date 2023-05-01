إجلاء 19 مواطنا عراقيا من السودان إلى مدينة جدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف إجلاء 19 مواطنا عراقيا من السودان إلى مدينة جدة، تمهيداً لمغادرتهم إلى ‫العراق‬.



وقال: "نُقدر ونُثمن الجُهُود الإنسانيَّة المبذولة من الجهات ‫السعودية‬ المُختصة في تسهيل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة".