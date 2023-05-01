بسبب "عبوة ناسفة"... خروج قطار شحن عن مساره في روسيا قرب أوكرانيا

تسبّب انفجار "عبوة ناسفة" ببسبب "عبوة ناسفة"... خروج قطار شحن عن مساره في روسيا قرب أوكرانيا خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا الإثنين، من دون وقوع إصابات، حسبما أفاد مسؤول محلّي.



وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام: "عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. ولم تقع إصابات".