في عمان... إجتماع جديد حول سوريا وهذه تفاصيله

في عمان... إجتماع جديد حول سوريا وهذه تفاصيله

إنطلق في عمان إجتماع جديد حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا، الأردن، السعودية، العراق ومصر.