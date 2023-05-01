منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد غياب "التعددية والتنافس" في استفتاء أوزبكستان

كشف مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان الذي من شأنه تعزيز سلطة الرئيس جرى في غياب "التعددية والتنافس".



ورأت المنظمة في بيان أن الاستفتاء الدستوري في أوبكستان أُعدّ بشكل جيد وتم الترويج له على نطاق واسع باعتباره خطوة لتعزيز مختلف الحقوق والحريات،مشيرة إلى أنه أُجري في بيئة لم تراع التعددية والتنافس السياسي.