السوداني يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.. وبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين

السوداني يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط..

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، لشؤون الشرق الأوسط، السيدة باربارا ليف والوفد المرافق لها وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز مسارات التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تنميتها ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم.



وأشار إلى أولويات عمل الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط، التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لاسيما في مجال الطاقة.



من جهتها، أشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى التطوّر الذي تشهده العلاقة بين البلدين، مؤكدة أن بلادها تنظر بعين الاهتمام للعلاقة مع العراق لأهميته ومكانته في المنطقة.



