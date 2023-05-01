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قتيل و25 جريحا في انقلاب حافلة تقل عمالا موسميين مغاربة في اسبانيا
أخبار دولية
2023-05-01 | 09:17
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قتيل و25 جريحا في انقلاب حافلة تقل عمالا موسميين مغاربة في اسبانيا
قُتل شخص وأصيب 25 آخرون بينهم سبعة جروحهم خطرة، بعد انقلاب حافلة تقل عمالا موسميين مغاربة في جنوب اسبانيا، كما أعلنت أجهزة الإنقاذ.
وأوضحت أجهزة الانقاذ أن الحادث وقع قبل الفجر على طريق يبعد حوالى 50 كلم عن هويلفا، المدينة الواقعة في الاندلس.
وكانت الحافلة تقل 34 عاملا زراعيا مغربيا، بحسب المصدر نفسه.
وقالت أجهزة الإنقاذ : "توفيت امرأة وأصيب 25 شخصا بجروح".
ولم يعرف حتى الآن سبب هذه المأساة في منطقة معروفة بصناعة الأغذية الزراعية حيث تعتبر منطقة الاندلس أول مصدر أوروبي للفاكهة والخضار.
أخبار دولية
حافلة تقل
عمال موسميون مغاربة
اسبانيا
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