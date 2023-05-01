"أدنوك للغاز" الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد "توتال إنرجي" بالغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية توقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار أميركي لتزويد مجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال لمدة ثلاث سنوات.



وأوضحت "أدنوك للغاز"، في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، أنها ستقوم بموجب الاتفاقية بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم.



ووقّعت "أدنوك للغاز" التابعة لمجموعة "أدنوك" المملوكة للحكومة الإماراتية الاتفاقية التي تتراوح قيمتها بين 1 و1,2 مليار دولار أميركي، مع شركة "توتال إنرجي غاز آند باور المحدودة" التابعة لـ"توتال إنرجي" الفرنسية وتتخذ من بريطانيا مقرًا لها.



ولم يحدد البيان كميّات الغاز التي سيتّم تصديرها.



وتسعى الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها من الطاقة وباتت تعتمد أكثر فأكثر على الغاز الطبيعي المسال كبديل عن الغاز الروسي، بعد الحرب الروسية -الاوكرانية.