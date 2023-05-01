الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها "اعتبارا من 1 حزيران"

وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها



حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية حزيران وسط خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.



وقالت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع حزيران وربما اعتبارا من 1 حزيران إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

