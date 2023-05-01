البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد للوافدين من الخارج تنتهي في 11 أيار

إلزامية التطعيم ضد كوفيد للوافدين من الخارج تنتهي في 11 أيار



أعلن البيت الأبيض الاثنين عن انتهاء سريان إلزامية التطعيم ضد كوفيد للمسافرين إلى الولايات المتحدة وموظفي الدولة في 11 أيار.



وجاء في بيان للرئاسة الأميركية: "نعلن أن الإدارة ستنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد-19 للموظفين الفدراليين والمقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جوا في نهاية يوم 11 أيار وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية العامة".