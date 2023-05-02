الولايات المتحدة توفد مبعوثة إلى البرازيل بعد جدل بشأن أوكرانيا

تزور السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة البرازيل الاثنين على أمل تعزيز العلاقة الواعدة مع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وجه انتقادات لواشنطن محملا إياها جزءا من مسؤولية الحرب في أوكرانيا.





ستلتقي ليندا توماس غرينفيلد مسؤولين رفيعين في برازيليا الثلاثاء، وأكد مسؤولون أميركيون أنها ستركز على توسيع التعاون بين أكثر دولتين سكانا في نصف الكرة الأرضية الغربي بدلاً من التركيز على تصريحات لولا.





وستسافر الأربعاء إلى مدينة سلفادور دي باهيا التي تقطنها غالبية سوداء، لتسليط الضوء على جهود إرساء المساواة في البلدين متعددي الأعراق.