"أدنوك للغاز" الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد "توتال إنرجي" بالغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية الاثنين توقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار أميركي لتزويد مجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال لمدة ثلاث سنوات، في وقت تسعى الدول الأوروبية لإيجاد بدائل عن مصادر الطاقة الروسية.





وقالت "أدنوك للغاز" في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخةً منه، إنها ستقوم بموجب الاتفاقية "بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم".





وقعت "أدنوك للغاز" التابعة لمجموعة "أدنوك" المملوكة للحكومة الإماراتية الاتفاقية التي تتراوح قيمتها بين 1 و1,2 مليار دولار أميركي، مع شركة "توتال إنرجي غاز آند باور المحدودة" التابعة لـ"توتال إنرجي" الفرنسية وتتخذ من بريطانيا مقرًا لها.