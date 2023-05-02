قتيل وسبعة جرحى في قصف إسرائيلي على محيط حلب في شمال سوريا

قتل عسكري وأصيب سبعة أشخاص آخرين مساء الاثنين في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب في شمال سوريا، وأدت لخروج مطارها عن الخدمة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".





ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 23,35 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدد من النقاط في محيط حلب".





وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى "إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنين مدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".





من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "دوت عدة انفجارات في منطقة مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري في حلب، نتيجة استهداف إسرائيلي".

