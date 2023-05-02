وفاة قيادي في الجهاد الاسلامي معتقل لدى اسرائيل نتيجة إضرابه عن الطعام منذ 87 يوما

توفي فجر الثلاثاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الاسرائيلية منذ 87 يوما، حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.





وعقب الإعلان عن وفاته أطلقت صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا "رشقة من الصواريخ تم إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صفارات الإنذار دوت في منطقة كيبوتس سعد" القريبة من حدود غزة.





وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة فرانس برس "استشهد عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال".