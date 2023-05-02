الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حميدتي لـ"الشرق الأوسط": نسيطر على العاصمة... ولا خوف من تدخلات خارجية
أخبار دولية
2023-05-02 | 00:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حميدتي لـ"الشرق الأوسط": نسيطر على العاصمة... ولا خوف من تدخلات خارجية
أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات "الدعم السريع"، أن قواته تسيطر على مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) بشكل شبه كامل، وأنها تعمل بشكل وثيق مع المواطنين من أجل إيجاد حلول لمشاكل المياه والكهرباء والخدمات، معبراً عن أسفه لتردي الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الحرب. وقال إن "هذه مسؤولية كبيرة يتحملها من قام بإشعال الحرب".
وأكد قائد "الدعم السريع" في حوار مع "
الشرق الأوسط
"، أن موافقة قواته على الهدنة الإنسانية جاءت "لتخفف معاناة شعبنا"، شاكراً المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية على مساعيها الحميدة من أجل إنهاء الحرب.
ونفى حميدتي ما يشاع بأن قواته منفلتة وتستهدف المواطنين والدبلوماسيين، وعدّ ذلك ضمن الدعاية التي يطلقها الطرف الآخر "لتشويه صورة قواتنا أمام الرأي العام المحلي والعالمي... وقد تعودنا على إطلاق مثل هذه الأكاذيب". وقال إن قواته ساهمت في إجلاء أكثر من 30 بعثة دبلوماسية ومقيمين من دول أجنبية مختلفة، و"من يفعل ذلك لا يستهدف المدنيين".
واتهم حميدتي فلول النظام السابق بالسعي لتوسيع رقعة الحرب، مؤكداً أن قواته تعمل على المحافظة على أمن واستقرار البلاد وتقليل المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الحرب، مبدّداً في الوقت نفسه المخاوف من تدخلات خارجية أو إقليمية، بالقول إن "دول الإقليم تعمل بشكل وثيق على أمن واستقرار السودان والمنطقة، وهي بالطبع لن تتدخل في شأن سوداني محض".
أخبار دولية
حميدتي
قوات الدعم السريع
الخرطوم
السودان
التالي
"أدنوك للغاز" الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد "توتال إنرجي" بالغاز الطبيعي المسال
الولايات المتحدة توفد مبعوثة إلى البرازيل بعد جدل بشأن أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-15
الطيران الحربي السوداني قصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم
أخبار دولية
2023-04-15
الطيران الحربي السوداني قصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم
0
آخر الأخبار
2023-04-15
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم
آخر الأخبار
2023-04-15
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم
0
أخبار دولية
2023-04-30
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعلنان تمديد الهدنة
أخبار دولية
2023-04-30
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعلنان تمديد الهدنة
0
أخبار دولية
2023-04-28
الجيش السوداني يتّهم قوات الدعم السريع باستهداف طائرة إجلاء تركية
أخبار دولية
2023-04-28
الجيش السوداني يتّهم قوات الدعم السريع باستهداف طائرة إجلاء تركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:13
يوم ثان من محادثات دولية حول أفغانستان في الدوحة وسلطات طالبان تحذّر من استبعادها
أخبار دولية
07:13
يوم ثان من محادثات دولية حول أفغانستان في الدوحة وسلطات طالبان تحذّر من استبعادها
0
أخبار دولية
04:51
فقدان ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة نفط إثر حريق على متنها قبالة ماليزيا
أخبار دولية
04:51
فقدان ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة نفط إثر حريق على متنها قبالة ماليزيا
0
أخبار دولية
02:28
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان
أخبار دولية
02:28
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان
0
أخبار دولية
01:34
رئيس الوزراء الياباني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية
أخبار دولية
01:34
رئيس الوزراء الياباني يخطط لزيارة كوريا الجنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-10
محاولات لتوحيد سعر الصرف..
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-10
محاولات لتوحيد سعر الصرف..
0
فنّ
2023-04-15
كوليت وعاصي الحلاني والرومنسية ثالثهما (صورة)
فنّ
2023-04-15
كوليت وعاصي الحلاني والرومنسية ثالثهما (صورة)
0
فنّ
2023-03-10
شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة حسام حبيب... والجمهور: "رجعت حليمة لعادتها القديمة"
فنّ
2023-03-10
شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة حسام حبيب... والجمهور: "رجعت حليمة لعادتها القديمة"
0
أخبار لبنان
03:51
"الخارجية": نثمن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تثبيت الهدنة اليمنية
أخبار لبنان
03:51
"الخارجية": نثمن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تثبيت الهدنة اليمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات..
آخر الأخبار
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات..
2
أخبار دولية
09:54
اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم
أخبار دولية
09:54
اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم
3
منوعات
11:52
صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!
منوعات
11:52
صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!
4
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
5
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
6
خبر عاجل
04:00
أبو فاعور للـLBCI: نتشرف بعلاقتنا مع السعوديّة ونحن على اتصال دائم بها والسعوديّة لديها مواصفات للرئيس ولم تتحدث بأسماء ولم نتبلّغ أي موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي
خبر عاجل
04:00
أبو فاعور للـLBCI: نتشرف بعلاقتنا مع السعوديّة ونحن على اتصال دائم بها والسعوديّة لديها مواصفات للرئيس ولم تتحدث بأسماء ولم نتبلّغ أي موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي
7
صحف اليوم
00:09
تهديد قاسم بالفراغ يستدعي تدخلاً من رعد (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:09
تهديد قاسم بالفراغ يستدعي تدخلاً من رعد (الشرق الأوسط)
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 2-5-2023
اسرار
23:32
أسرار الصحف 2-5-2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store