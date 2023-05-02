روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان

أعلن الجيش الروسي اليوم، إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان الذي يشهد منذ أسبوعين قتالا بين الجيش وقوات التدخل السريع ما أدى إلى إجلاء أعداد كبيرة من الأجانب.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن أربع طائرات عسكرية تقوم حاليا بإجلاء هؤلاء الأشخاص إلى روسيا، من بينهم دبلوماسيون وطواقم عسكرية وأقاربهم ومواطنون آخرون من روسيا ومن "دول صديقة" وجمهوريات سوفياتية سابقة.