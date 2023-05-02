الكرملين ردّاً على المبادرة الأميركية حول قره باغ: "لا بديل" عن الوساطة الروسية

واشنطن تستضيف مفاوضات بين اذربيجان وأرمينيا منذ الإثنين.

اعتبرت موسكو أنها لا ترى "بديلا" عن وساطتها في ملف ناغورني قره باغ، المنطقة ذات الغالبية الأرمنية والمتنازع عليها بين يريفان وباكو، في وقت تستضيف فيه واشنطن مفاوضات بين اذربيجان وأرمينيا منذ الإثنين.



ورأى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن في هذه المرحلة، ليست هناك من قواعد قانونية أخرى يمكن أن تساهم في تسوية النزاع، مشيرا إلى أنه ليس هناك من بديل عن هذه الوثائق الثلاثية في إشارة الى الاتفاق الموقع بين موسكو والطرفين المتنازعين في 2020.