الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين ردّاً على المبادرة الأميركية حول قره باغ: "لا بديل" عن الوساطة الروسية
أخبار دولية
2023-05-02 | 08:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين ردّاً على المبادرة الأميركية حول قره باغ: "لا بديل" عن الوساطة الروسية
واشنطن تستضيف مفاوضات بين اذربيجان وأرمينيا منذ الإثنين.
اعتبرت موسكو أنها لا ترى "بديلا" عن وساطتها في ملف ناغورني قره باغ، المنطقة ذات الغالبية الأرمنية والمتنازع عليها بين يريفان وباكو، في وقت تستضيف فيه واشنطن مفاوضات بين اذربيجان وأرمينيا منذ الإثنين.
ورأى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن في هذه المرحلة، ليست هناك من قواعد قانونية أخرى يمكن أن تساهم في تسوية النزاع، مشيرا إلى أنه ليس هناك من بديل عن هذه الوثائق الثلاثية في إشارة الى الاتفاق الموقع بين موسكو والطرفين المتنازعين في 2020.
أخبار دولية
الكرملين
موسكو
قره باغ
التالي
توقيف 288 شخصا في عملية دولية ضدّ أنشطة على الإنترنت المظلم
يوم ثان من محادثات دولية حول أفغانستان في الدوحة وسلطات طالبان تحذّر من استبعادها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-03-06
موسكو تؤكد ان قواتها أوقفت تبادلا لاطلاق النار في قره باغ
أخبار دولية
2023-03-06
موسكو تؤكد ان قواتها أوقفت تبادلا لاطلاق النار في قره باغ
0
أخبار دولية
2023-04-29
السلطات المعينة من موسكو: قصف مدفعي مكثف" يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا
أخبار دولية
2023-04-29
السلطات المعينة من موسكو: قصف مدفعي مكثف" يستهدف مدينة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-04-28
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر موسكو بدفع تعويضات لجورجيا
أخبار دولية
2023-04-28
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر موسكو بدفع تعويضات لجورجيا
0
أخبار دولية
2023-04-28
زيلينسكي: الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا تجعل موسكو "أقرب من الفشل والعقاب"
أخبار دولية
2023-04-28
زيلينسكي: الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا تجعل موسكو "أقرب من الفشل والعقاب"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:37
حكومة جنوب السودان: اتفاق على هدنة
أخبار دولية
11:37
حكومة جنوب السودان: اتفاق على هدنة
0
أخبار دولية
11:04
الدنمارك تقدّم لأوكرانيا مدرّعات وذخائر بقيمة 228 مليون يورو
أخبار دولية
11:04
الدنمارك تقدّم لأوكرانيا مدرّعات وذخائر بقيمة 228 مليون يورو
0
أخبار دولية
09:04
خلال البحث عن فتاتين قاصرتين مفقودتين...العثور على 7 جثث في أوكلاهوما
أخبار دولية
09:04
خلال البحث عن فتاتين قاصرتين مفقودتين...العثور على 7 جثث في أوكلاهوما
0
أخبار دولية
08:58
قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع
أخبار دولية
08:58
قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:21
سائقون عموميون اعتصموا في مناطق عدة وقطعوا طرقا مناشدين تحقيق مطالبهم
أخبار لبنان
10:21
سائقون عموميون اعتصموا في مناطق عدة وقطعوا طرقا مناشدين تحقيق مطالبهم
0
منوعات
07:07
سيرينا وليامس تكشف عن حملها خلال حفلة "ميت غالا"
منوعات
07:07
سيرينا وليامس تكشف عن حملها خلال حفلة "ميت غالا"
0
فنّ
07:06
الموت يُفجع مايا نصري
فنّ
07:06
الموت يُفجع مايا نصري
0
أخبار لبنان
01:49
اخماد حريق داخل منشرة في الكسليك
أخبار لبنان
01:49
اخماد حريق داخل منشرة في الكسليك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:12
اتفاقية بين الريجي وLAU لإنجاز دراسة عن الجدوى الإقتصادية لزراعة القنب الهندي
أخبار لبنان
08:12
اتفاقية بين الريجي وLAU لإنجاز دراسة عن الجدوى الإقتصادية لزراعة القنب الهندي
0
أخبار لبنان
08:11
ماذا رشح عن اجتماعات اللجان النيابية في ساحة النجمة؟
أخبار لبنان
08:11
ماذا رشح عن اجتماعات اللجان النيابية في ساحة النجمة؟
0
أخبار لبنان
05:54
بو صعب من بكركي: زيارتي استكشافية ولم نصل بعد الى مرحلة الأسماء
أخبار لبنان
05:54
بو صعب من بكركي: زيارتي استكشافية ولم نصل بعد الى مرحلة الأسماء
0
اخبار البرامج
04:22
أبو فاعور للـLBCI: لم نتبلّغ أي موقف جديد من السعوديّة في مسألة الاستحقاق الرئاسيّ
اخبار البرامج
04:22
أبو فاعور للـLBCI: لم نتبلّغ أي موقف جديد من السعوديّة في مسألة الاستحقاق الرئاسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات..
آخر الأخبار
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات..
2
اقتصاد
10:38
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023
اقتصاد
10:38
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023
3
فنّ
06:19
وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!
فنّ
06:19
وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!
4
فنّ
07:06
الموت يُفجع مايا نصري
فنّ
07:06
الموت يُفجع مايا نصري
5
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
7
خبر عاجل
09:29
سيارات عمومية انضمت الى تحرك السائقين امام محطة شارل الحلو حيث لا تزال الطريق مقطوعة وحركة المرور خانقة في المحلة (فيديو)
خبر عاجل
09:29
سيارات عمومية انضمت الى تحرك السائقين امام محطة شارل الحلو حيث لا تزال الطريق مقطوعة وحركة المرور خانقة في المحلة (فيديو)
8
خبر عاجل
04:00
أبو فاعور للـLBCI: نتشرف بعلاقتنا مع السعوديّة ونحن على اتصال دائم بها والسعوديّة لديها مواصفات للرئيس ولم تتحدث بأسماء ولم نتبلّغ أي موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي
خبر عاجل
04:00
أبو فاعور للـLBCI: نتشرف بعلاقتنا مع السعوديّة ونحن على اتصال دائم بها والسعوديّة لديها مواصفات للرئيس ولم تتحدث بأسماء ولم نتبلّغ أي موقف جديد منها في مسألة الاستحقاق الرئاسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store