توقيف 288 شخصا في عملية دولية ضدّ أنشطة على الإنترنت المظلم

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) عن عملية دولية أدّت إلى إغلاق موقع إلكتروني بارز على شبكة "الإنترنت المظلم" وتوقيف 288 مشتبهاً بهم ومصادرة أكثر من 50 مليون يورو نقداً وفي شكل عملات مشفّرة.



وجاء في بيان للوكالة التي تتخذ مقرا في لاهاي أنّه في عملية نسّقتها يوروبول وشاركت فيها تسع دول، ضبطت سلطات إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم غير القانوني مونوبولي ماركت وأوقفت 288 مشتبهاً في تورطهم في شراء أو بيع مخدّرات على الويب المظلم.