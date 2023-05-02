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قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع

أخبار دولية
2023-05-02 | 08:58
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قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع
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قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع

قصفت دبّابات إسرائيلية موقعاً شرقي مدينة غزة، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية، وتلتها لاحقاً دفعة صاروخية ثانية مماثلة، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي ومراسلو وكالة فرانس برس.
 
وقال الجيش في بيان إنّه بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة صباحاً وإطلاق دبابات جيش الدفاع النار، أمر الجيش الإسرائيلي السكان في المناطق المحيطة بالقطاع بالبقاء بالقرب من الملاجئ.
 
وأكد مصدر أمني في غزة من جهته أنّ الدبّابات الاسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقلّ باتجاه نقطة أمن تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، في حين أكّد مراسلو فرانس برس أنّ صواريخ عدّة أطلقت إثر ذلك من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

أخبار دولية

قصف اسرائيلي

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