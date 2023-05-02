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خلال البحث عن فتاتين قاصرتين مفقودتين...العثور على 7 جثث في أوكلاهوما

أخبار دولية
2023-05-02 | 09:04
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خلال البحث عن فتاتين قاصرتين مفقودتين...العثور على 7 جثث في أوكلاهوما
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خلال البحث عن فتاتين قاصرتين مفقودتين...العثور على 7 جثث في أوكلاهوما

خلال البحث عن فتاتين قاصرتين مفقودتين...العثور على 7 جثث في أوكلاهوما

نقلت وسائل إعلام أميركية عن السلطات في ولاية أوكلاهوما (جنوب وسط) أنّ الشرطة عثرت الإثنين على سبع جثث خلال بحثها عن فتاتين قاصرتين مفقودتين شوهدتا لآخر مرة برفقة مدان بارتكاب جرائم جنسية.
    
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أنّه لم يتمّ التعرّف على الجثث السبع كما أنّ السلطات لم تعلن رسمياً ما إذا كان في عدادها الفتاتان المفقودتان اللتان تبلغان من العمر 14 و16 عاماً.
    
غير أنّ الصحيفة نقلت عن إيدي رايس شريف مقاطعة أوكمولجي تأكيده أنّ عمليات البحث عن الفتاتين المفودتين عُلّقت إثر العثور على الجثث في بلدة هنريتا الواقعة جنوب مدينة تولسا. وقال رايس "نعتقد أنّنا وجدنا كلّ ما كنّا نبحث عنه هذا الصباح"، مشيراً إلى أنّ السلطات فتحت تحقيقاً في جريمة قتل. 
     
من جهتها، نقلت صحيفة "ذي تولسا وورلد" المحلية عن رايس تأكيده أنّ السلطات تعتقد أنّ اثنتين من الجثث السبع تعودان للفتاتين المفقودتين. وأكّدت الصحيفة أنّ الجثث السبع عُثر عليها داخل عقار يقيم فيه جيسي إل. ماكفادين (39 عاماً) الذي سبق له أن أدين بارتكاب جرائم اعتداء جنسي.
 
وكانت السلطات نشرت الإثنين بلاغاً قالت فيه إنّ الفتاتين شوهدتا لآخر مرة في الساعة 1:22 فجراً (06:22 ت غ) في هنريتا برفقة مكفادين داخل سيارة شيفروليه أفالانش بيضاء.
 
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فقد كان يفترض بمكفادين أن يمثل الإثنين أمام محكمة بمقاطعة موسكوجي لمواجهة تهم تشمل "استغلال أطفال في مواد إباحية ومحاولة التماس سلوك جنسي أو التواصل مع قاصر باستخدام التكنولوجيا".
 
لكنّ المتّهم لم يمثل أمام المحكمة صباح الإثنين فصدرت مذكرة توقيف بحقّه.

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